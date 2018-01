Paulinho diz que, se depender dele, SDD apoiará Pezão O presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, reuniu-se nesta quinta-feira, 23, com o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), e saiu do Palácio Guanabara dizendo que, se depender dele, o novo partido irá apoiar o atual vice-governador Luiz Fernando Pezão, pré-candidato do PMDB na sucessão estadual. Paulinho reconheceu que há opiniões divergentes no Solidariedade, com um grupo defendendo uma aliança com o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), mas afirmou que "é muito complicado estarmos num Estado junto com o PT, na medida em que faremos oposição ao governo Dilma Rousseff".