Paulinho da Força quer fim de progressão continuada Com a área da educação ocupando posição central nas discussões entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, o concorrente pelo PDT, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, referiu-se a seus oponentes como "intelectuais que viveram nas melhores faculdades do Brasil" ao criticar a progressão continuada praticada nas escolas públicas de São Paulo. "Eles sabem que precisam acabar com isso, mas não mudam. Aí o filho do pobre tem déficit na escola e tem que pagar pra ter ensino de qualidade. Vamos acabar com a lógica de rico ir para universidades federais e pobre precisar pagar para estudar."