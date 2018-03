Paulinho da Força mantém ofensiva sobre mínimo

"Fui voto vencido. Agora, tenho de defender a posição do governo, em nome do acordo feito por uma política salarial para os próximos quatro anos", disse Lupi ontem ao jornal O Estado de S. Paulo. Na avaliação dele, a política do mínimo permitirá que se chegue a um reajuste entre 13% e 15%, de 2011 para 2013. A inflação e os gastos do governo são outras duas razões citadas por Lupi para manter o voto nos R$ 545. "É hora de colaborar com o aperto do cinto."

A posição deixa Paulinho praticamente sozinho - pelo menos no PDT - na pregação por um salário de R$ 560. "Já reduzimos de R$ 580 para R$ 560", lembrou o deputado e sindicalista. Ele disse que as centrais sindicais vão promover uma manifestação na quarta-feira, dia agendado para votação do projeto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.