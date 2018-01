Paulinho da Força diz que é preciso tirar o PT do poder

Além do apoio a Aécio nas eleições gerais de outubro, o fundador do Solidariedade falou da simpatia pela virtual candidatura do governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos. "São dois bons candidatos (Aécio e Campos), disse Paulinho, destacando que num eventual cenário de segundo turno com o governador pernambucano e a presidente Dilma Rousseff, o Solidariedade deverá apoiar Campos, com base na premissa de que é preciso tirar o PT do poder.

Em São Paulo, Paulinho disse que apoiará a candidatura à reeleição do governador tucano Geraldo Alckmin. E no Rio de Janeiro, a tendência é fechar com o PMDB, cujo candidato mais provável será o atual vice-governador Luiz Fernando Pezão. Nesta semana, o deputado do Solidariedade se reuniu com o governador Sergio Cabral (PMDB), e disse que se depender dele, o partido apoiará o PMDB no Rio.