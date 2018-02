Paulinho da Força concorda com vaia a Dilma O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força Sindical, disse há pouco que seu partido vai referendar, no próximo sábado, o apoio à candidatura do tucano Aécio Neves. Em rápido discurso, Paulinho criticou duramente o governo Dilma Rousseff, dizendo que o PT não cumpriu os compromissos firmados com a classe trabalhadora.