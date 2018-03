Paulinho afirma que Palocci deve explicar patrimônio

"Palocci deveria esclarecer a questão, para ficar claro e transparente o que aconteceu. Ele é um funcionário público de alto escalão, que deveria explicar para a sociedade o que ocorreu", disse o parlamentar, após evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que reuniu entidades sindicais.

Na avaliação do parlamentar, não está claro como o ministro ganhou "tanto dinheiro assim". Na reunião promovida hoje na sede da Fiesp, com o presidente da instituição, Paulo Skaf, e os representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força Sindical, foram discutidas propostas para o fortalecimento da indústria nacional, diante de um cenário de competitividade do mercado internacional.