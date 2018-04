Patrus será candidato a vice na chapa de Hélio Costa O candidato a vice-governador de Minas Gerais na chapa do peemedebista senador Hélio Costa será o ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Patrus Ananias (PT). O acordo foi fechado ontem à noite, numa reunião de cerca de duas horas na casa da candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff. Além de Dilma, estavam presentes o presidente do PT, José Eduardo Dutra, Patrus e o senador.