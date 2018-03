Patrus inaugura centro de Assistência Social no Espírito Santo

O município capixaba de Águia Branca recebe nesta terça-feira, 13, a visita do ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias. Acompanhado pelo governador em exercício do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, eles inauguraram a nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O centro é um espaço que busca promover a inclusão social de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. De Águia Branca, Patrus Ananias segue para Vitória. Ainda hoje (13), às 15h, ele tem encontro com o secretário de Trabalho do Espírito Santo, Givaldo Vieira. Em seguida, às 17h, reúne-se com o prefeito de Vitória, João Coser, e os secretários municipais de Assistência Social, Ana Petroneto, e do Trabalho, Tarcísio Vargas. O Plano Setorial de Qualificação (Planseq) Bolsa Família será um dos assuntos das duas reuniões. Encerrando a agenda, o ministro reúne-se com coordenadores, equipes técnicas e usuários dos dez Centros de Referência de Assistência Social de Vitória.