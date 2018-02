Patrus Ananinas diz que não pediu para ser candidato em Belo Horizonte

O ex-ministro Patrus Ananias afirmou ao Estado que em nenhum momento pediu para ser candidato do PT para prefeito de Belo Horizonte - cargo que já ocupou entre 1993 e 1996 -, mas acatará a decisão do partido. Ressaltou, porém, que, caso a decisão seja por sua candidatura, ele espera apoio "político e material" da direção nacional petista, além da presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff na campanha.

Como o senhor vê a possibilidade de voltar a disputar a prefeitura de Belo Horizonte?

Primeiro, há questões preliminares a serem processadas. Ainda há possibilidade de repactuação com o PSB. Havia uma relação de confiança e foi feito um acordo, que não foi cumprido. Mas acredito que ainda é possível a repactuação.

Mas o senhor aceitaria ser o candidato do PT?

Não estou reivindicando ser candidato. Sou militante do PT há 32 anos e estou à disposição do partido. Mas é preciso processar com cuidado a questão. Tenho uma relação afetiva com o Roberto Carvalho. Somos amigos desde os anos 1970 e é uma relação familiar mesmo. A também a questão política. A tese dele (de candidatura própria) prevaleceu e ele mostrou que tem presença política na cidade.

Caso a decisão seja por sua candidatura, como pretende conduzi-la?

A candidatura só tem sentido se for pela unidade partidária. Essa é uma condição. Também queria, dentro dos limites legais e éticos, apoio político e material da direção nacional do partido. Inclusive de agenda, com a presença da presidente Dilma e do presidente Lula. Porque é pelo crescimento do PT em Belo Horizonte, no Estado e no País.