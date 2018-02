Patrus Ananias rejeita uso de MG como moeda de troca Ao comparecer para votar na prévia para a escolha do pré-candidato do PT ao governo de Minas, o ex-ministro Patrus Ananias adotou hoje um tom mais incisivo na defesa de uma candidatura própria do partido. "Na história do Brasil e na história do Partido dos Trabalhadores (PT) Minas Gerais nunca foi tratada como moeda de troca", disse Patrus, se referindo à condição imposta pelo PMDB nacional para que o PT ceda a cabeça-de-chapa ao senador Hélio Costa.