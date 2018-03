Patrus: adicional ao Bolsa-Família é inconstitucional O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, disse hoje que o projeto de lei de iniciativa do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que cria um novo benefício no programa Bolsa-Família para os alunos de seis a 17 anos que tiverem bom desempenho escolar, "fere a ordem constitucional do País". O projeto foi aprovado recentemente pela Comissão de Educação do Senado.