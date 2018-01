Patriota vai a Caracas retomar agenda com a Venezuela O Brasil retoma na próxima semana, com a visita do chanceler Antonio Patriota a Caracas, uma agenda regular de reuniões bilaterais com a Venezuela. O encontro com Elias Jaua, apontado em janeiro como novo ministro das Relações Exteriores do país, vai tratar principalmente de temas bilaterais, mas servirá também para tentar garantir que temas de interesse dos dois países não sejam deixados de lado por conta do momento de transição que a Venezuela está passando.