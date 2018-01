Patriota: técnicos vão aos EUA para discutir espionagem

Segundo Patriota, o grupo levou um roteiro com questões sobre a metodologia usada na espionagem, a abrangência, os riscos para a infraestrutura crítica brasileira e os marcos jurídicos que estariam sendo preservados ou violados no processo.

A missão foi acertada entre os dois governos por pressão do governo brasileiro, que ainda se sente insatisfeito com as respostas dadas pelos americanos ao caso. A missão formada por técnicos é uma primeira parte e deve ser seguida de uma missão política, possivelmente formada por ministros, para negociar limites à ação da National Security Agency (NSA). Patriota participa de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.