Em seguida, Patriota recebeu um telefonema do embaixador do Brasil em Caracas, José Antônio Marcondes de Carvalho, e também ligou para o embaixador da Venezuela em Brasília, Maximilien Sanchéz Arvelaiz. O ministro tenta fazer ainda na noite desta terça-feira contato com o chanceler venezuelano, Elías Jaua.