Patriota nega desconforto com TCU por questão salarial A decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de ordenar, ao Itamaraty, a limitação dos salários pagos a diplomatas e outros servidores no exterior ao teto do funcionalismo público (R$ 28 mil) não causa desconforto ao Ministério da Relações Exteriores, na avaliação do titular da Pasta, Antonio Patriota.