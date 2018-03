Patriota inicia quarta visita à África

Na Etiópia, Patriota participa da reunião ministerial do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, quando serão discutidos os efeitos dos golpes de Estado na Guiné Bissau e no Mali, assim como a busca por uma solução negociada nos dois países. O processo de paz entre o Sudão e o Sudão do Sul também entrará na pauta.

A maior preocupação de Patriota, no momento, é com a situação dos países que sofreram golpes de Estado nos últimos dias. Na Guiné Bissau, no dia 16 passado, a Junta Militar golpista que controla o poder no país decretou fechamento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas do país. No Mali, os golpistas tomaram o poder em março e agora parecem aceitar um acordo de transição. O Brasil, que tem feito gestões pelo mundo afora com objetivo de se tornar um interlocutor global universal, quer, também neste caso, levar a sua disposição de contribuição em busca do diálogo e restabelecimento da democracia.