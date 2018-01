Patriota diz que saiu para 'preservar a instituição' O ex-ministro das Relações Exteriores Antonio Patriota passou sua última manhã no cargo trabalhando em um discurso. Em meio à crise causada pela fuga do senador boliviano Roger Pinto Molina da embaixada em La Paz, organizada à revelia do Itamaraty, o clima no ministério era péssimo. Patriota, no entanto, levou adiante suas atividades como nada de extraordinário fosse acontecer. O ministro, no entanto, já sabia que sua reunião com a presidente Dilma Rousseff, no final da tarde, encerraria sua temporada como chanceler. Foi tempo suficiente para pedir ao embaixador brasileiro nas Nações Unidas - agora futuro ministro - Luiz Alberto Figueiredo - para voltar ao Brasil.