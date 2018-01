Patriota diz que a detenção de Miranda não se justifica Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, e do Reino Unido, William Hague, conversaram por telefone nesta segunda-feira à tarde sobre a detenção do brasileiro David Miranda no aeroporto de Heathrow, em Londres, durante nove horas. Patriota e Hague decidiram que representantes dos dois países permanecerão em contato na busca de uma solução para o impasse sobre o episódio. Miranda é companheiro do jornalista Glenn Greenwald, do diário inglês The Guardian, que divulgou informações sobre o esquema de espionagem do governo norte-americano.