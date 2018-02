Patriota discute visita de Dilma com chanceler argentino

Os dois chanceleres passaram mais de duas horas reunidos na sede do Ministério de Relações Exteriores da Argentina, onde discutiram também sobre as agendas bilateral, multilateral e regional, segundo informações do Palácio San Martin.

Na semana passada, ao ser consultado sobre as expectativas para o encontro, Timerman comentou que "a reunião com Patriota envolve muito mais que a visita de Dilma, porque, com o Brasil, Argentina tem um projeto de união que abarca todos os aspectos da vida do ser humano e dos povos, não só uma integração bilateral". Na ocasião, Timerman disse ainda que "Dilma será recebida como uma amiga da Argentina, uma verdadeira representante do povo brasileiro, uma verdadeira dirigente da América Latina". "Com Dilma, vamos trabalhar como fizemos com Lula. O caminho iniciado em 2003 por Néstor Kirchner e Lula é sem retorno, é o modelo de integração que queremos para a Argentina", ressaltou.

A visita de Dilma à Argentina deve ser realizada entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, mas a data definitiva está sendo acertada hoje pelos chanceleres. Após o primeiro encontro entre Patriota e Timerman, o brasileiro visitou os ministros de Planejamento, Julio De Vido, e de Economia, Amado Boudou. Na agenda dele está previsto também um almoço oferecido por Timerman, no Palácio San Martin, e uma reunião com a presidente Cristina Kirchner, às 19 horas (de Brasília).