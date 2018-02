Patriota discute visita de Dilma aos EUA com John Kerry O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio de Aguiar Patriota, se encontra nesta segunda-feira (20) em Washington com o secretário de Estado americano, John Kerry. O comunicado oficial da reunião diz que serão discutidos os principais temas da agenda bilateral entre os EUA e Brasil, mas a expectativa é de que também seja discutida a visita de Estado da presidente Dilma Rousseff ao país.