Patriota cobra transparência dos EUA O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antonio Patriota, recebeu nesta terça-feira, 13, o Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e afirmou que pediu informações sobre as atividades da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês), que teria interceptado informações, por meio de chamadas telefônicas e e-mails, de brasileiros. "Hoje, enfrentamos um novo desafio na relação (dos dois países): as notícias de interceptação de comunicação de brasileiros", disse o ministro.