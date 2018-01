Patrimônio de Silva aumentou 3 vezes em um ano A evolução patrimonial (bens móveis e imóveis) do empresário Sérgio Gomes da Silva, que dirigia a Pajero de onde foi seqüestrado o prefeito de Santo André, no Grande ABC (SP) Celso Daniel (PT), aumentou quase três vezes entre 1999 e 2000 - de R$ 128 mil para R$ 357 mil. Os rendimentos, que eram de R$ 30 mil em 1996, pularam para R$ 148 mil em 1997, R$ 180 mil em 1998, R$ 210 mil em 99, e R$ 231 mil em 2000. Destes R$ 231 mil, R$ 63 mil foram pagos pela Rotedalli Serviços e Limpeza Urbana, e R$ 111 mil pela Autoviação Princesa do Sol, de Várzea Grande, Mato Grosso. A Rotedalli é do empresário Ronan Maria Pinto, beneficiário de contratos licitados e não licitados na prefeitura de Santo André. A Princesa do Sol também é de Pinto e de um sócio: Silva. Pinto comprou a empresa em 6 de agosto de 1999. Silva entrou de sócio em 9 de dezembro. Procurada nesta quinta-feira à tarde, a Rotedalli não quis pronunciar-se. O assessor de Silva, Marcílio Carneiro, não foi encontrado no telefone celular. As informações comprovam que Silva, ex-assessor e amigo de Daniel, continuou a manter relações comerciais com um dos maiores empreiteiros de Santo André, mesmo depois que o Ministério Público (MP) abriu um inquérito para apurar as primeiras denúncias. Elas foram veiculadas pelo Estado em 18 de abril de 2000, com base em documentos relativos a 1997 e 1998. Diziam, então, que o ex-assessor e amigo do prefeito recebera R$ 272 mil de três empresas de Pinto - a Rotedalli, a Coxipó e a Transvipa, as duas últimas, companhias de ônibus -, além de ser co-proprietário de dois imóveis com Pinto, no valor declarado de R$ 280 mil. À época, a Rotedalli tinha contratos de pelo menos R$ 1,7 milhão com a prefeitura, R$ 526 dos quais sem licitação. As informações relativas a 1999 e 2000, agora obtidas pela reportagem, confirmam que Silva e Pinto incrementaram as relações comerciais.