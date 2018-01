Patrícia Amorim recebe Obama na Gávea O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em visita ao Rio, deixou às 10h55 o campo do Flamengo, na Gávea, de helicóptero em direção à Cidade de Deus, na zona oeste. O presidente, sua mulher Michelle, suas filhas Malia e Sasha, e o restante da comitiva chegaram em cinco veículos do hotel Marriot, em Copacabana, e rapidamente passaram aos quatro helicópteros que já estavam posicionados no campo do Flamengo. Quem recebeu Obama no gramado foi a presidente do clube, Patrícia Amorim.