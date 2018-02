Patrão de José Dirceu aguarda por concessão de TV

Como ainda não foi analisada pela área técnica na pasta - que deve emitir um parecer sobre a questão -, a documentação ainda é confidencial. A TV Excelsior, que saiu do ar no dia 1º de outubro de 1970, teria sido comprada da família Simões.

O ministério informou que Abreu deu entrada à documentação no dia 31 de outubro. O pedido, se aprovado, possibilita ao empresário a retomada da concessão de um canal no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Em São Paulo, a TV Excelsior ocupava o canal 9, que anos depois foi utilizado pela também extinta TV Manchete e atualmente é usado pela RedeTV!. No Rio de Janeiro, a Excelsior era veiculada no canal 2, posteriormente reativado pelos próprios militares com a fundação da TVE Brasil, atualmente incorporada pela TV Brasil.

Rede.

Além do Hotel Saint Peter em Brasília - onde Dirceu trabalhará enquanto cumprir pena em regime semiaberto por sua condenação no caso do Mensalão -, Abreu é dono de uma rede com cerca de uma dezena de rádios, além de uma emissora de TV sediados na cidade São Paulo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo, denominado Rede Mundial de Comunicações, comanda a Top TV e várias rádios musicais, como a Kiss FM e Iguatemi Prime FM. Nesta semana, contrariando relatórios técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o empresário foi beneficiado por uma medida do governo que lhe garantiu o direito de transferir antenas de uma de suas emissoras do município de Francisco Morato para a avenida Paulista, em São Paulo. A informação foi publicada pelo jornal "Folha de S.Paulo"