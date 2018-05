Pato do impeachment é atacado em Brasília

Um pato inflável da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), símbolo do apoio da entidade ao impeachment da presidente Dilma, foi rasgado no fim da tarde deste sábado em Brasília, segundo relato do perfil oficial da campanha no Facebook.

Parte da campanha 'Não Vou Pagar o Pato', o boneco inflável tinha 5 metros de altura e estava posicionado na Asa Norte. Na ultima semana, 5 mil patos foram espalhados na capital federal como forma de apoio da Fiesp ao afastamento de Dilma Rousseff. Após determinação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), os bonecos foram retirados.

A página da campanha repudiou o 'ataque' em sua página do Facebook.