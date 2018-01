Pataxós que fecharam rodovia invadem fazenda na BA Depois de manterem funcionários da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) como reféns e interditarem uma rodovia por mais de 12 horas na semana passada, os índios pataxós da Aldeia Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, ocuparam na manhã de domingo um terreno de vinte mil hectares pertencente à empresa Brasil Colônia. A área fica situada às margens da rodovia BR 367 que liga Cabrália a Porto Seguro. Os líderes da invasão dizem que 900 famílias de pataxós vivem numa área restrita de 77 hectares e precisam de mais espaço inclusive para construir casas com ajuda do governo federal. Eles dizem que só saem do local no caso de o governo arranjar um terreno maior para eles habitarem. Diretores da Brasil Colônia alegam que os pataxós ocuparam uma área destinada a preservação ambiental e vão entrar com um pedido de reintegração de posse na Justiça.