Pastor Everaldo diz que perdeu um amigo O candidato do PSC à Presidência, Pastor Everaldo, lamentou a morte do seu adversário na corrida eleitoral, Eduardo Campos (PSB), dizendo que perdeu um amigo. Em nota, Pastor Everaldo afirmou que Campos era um homem de bem, pai de família e um cidadão que teria muito a contribuir com a democracia brasileira. "Estive com ele na semana passada e pude perceber o comprometimento dele com o País. Meus pêsames à família, aos amigos e que Deus conforte a todos", manifestou.