Pastor Everaldo: avanço de Marina 'retrata o momento'

Em sabatina no G1, após ser intensamente questionado sobre sua perda de votos evangélicos para Marina, ele resumiu: "Hoje, o Brasil tem a condição de ter dois candidatos evangélicos. Eu tenho minhas propostas e a candidata tem as dela. O eleitor, evangélico ou não, quer o melhor para o Brasil". Em nenhum momento, Pastor Everaldo citou o nome da candidata do PSB.

O candidato novamente se negou a revelar para quem seria seu apoio em um segundo turno e não quis responder com quem ele se identifica mais, se Marina ou Dilma Rousseff (PT).