Pasta sustenta que Geller não está envolvido em esquema

Ex-deputado federal, o ministro era secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Ele ascendeu ao cargo de ministro em março, com a saída de Antônio Andrade (PMDB-MG), que deixou a pasta para concorrer a vice-governador de Minas nas eleições deste ano. Ele não deve ser mantido após a reforma ministerial para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, que já está em curso. Geller soube da prisão dos dois irmãos ao retornar de uma viagem aos Emirados Árabes, onde representou o vice-presidente, Michel Temer (PMDB), na inauguração de uma fábrica da BR Foods e teve reunião com autoridades locais.

A família do ministro é assentada do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no município de Nova Mutum, no oeste do Mato Grosso. Os Geller produzem soja na região. O Incra informou que vai afastar os servidores envolvidos. Em nota, disse que apoia e colabora com a investigação da PF sobre fraudes no Mato Grosso. Segundo o órgão, para identificar os verdadeiros ocupantes das áreas destinadas a reforma agrária, está sendo feita "a atualização cadastral de todos os assentamentos, com ênfase naqueles com mais de 10 anos".

Na região em que ocorreram as fraudes, o Incra afirma que ajuizou ação judicial para retomar lotes, obtendo liminares favoráveis em 14 casos. "A fim de garantir a efetividade das medidas administrativas, necessárias ao trabalho policial e à punição dos ilícitos, o Incra Nacional designará equipe para acompanhar os trabalhos na Superintendência Regional de Mato Grosso, com o objetivo de que as iniciativas sejam plenamente aplicadas", adiantou.