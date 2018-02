Passos volta a comandar Transportes, segundo fontes Na reunião com a presidente Dilma Rousseff na manhã desta quarta-feira no Palácio da Alvorada, Paulo Sérgio Passos acertou a sua volta ao Ministério dos Transportes, segundo fontes. Apesar da resistência de seu partido, PR, em aceitá-lo novamente no comando da pasta, o nome dele agradava a presidente como substituto de César Borges.