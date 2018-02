Passos diz que, se necessário, fará novos 'ajustes' O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, afirmou, durante o balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2, que está fazendo "a coisa certa" no ministério e, por isso, continuará no comando da pasta. Ele acrescentou que, se necessário, fará novos "ajustes" na composição do ministério e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), afastando mais pessoas, para dotar o órgão "das melhores condições do ponto de vista do profissionalismo".