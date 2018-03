Passos: denúncias não travaram obras dos Transportes O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, afirmou hoje que as denúncias de corrupção envolvendo projetos da Pasta não comprometeram em grande proporção as obras do setor. Ele lembrou que no último balanço do PAC, em julho, já havia mencionado um conjunto de iniciativas que seriam adotadas para ajustar o ritmo das obras em função da troca de técnicos do Ministério e de órgãos vinculados. O ministro informou que as denúncias estão sendo enviadas à Controladoria-Geral da União (CGU) "quando merecem uma atitude no plano correcional".