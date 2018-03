Passos assina exonerações de dois superintendentes

Conforme informa a assessoria do Ministério, a saída de Oliveira foi decidida depois da deflagração da Operação "Anjos do Asfalto", da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, com o objetivo de combater um grupo suspeito de desviar verbas públicas federais no Dnit. A estimativa de prejuízo aos cofres públicos chega ao patamar de R$ 30 milhões.

Passos também assinou hoje a exoneração, a pedido, do superintendente do Dnit em Pernambuco, Divaldo de Arruda Câmara. As decisões devem estar publicadas na edição de segunda-feira (28) do Diário Oficial da União.