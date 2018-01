Passeata e panelaço abrem Fórum Social Olga Aredez, mãe da Praça de Maio, da Argentina, é uma das cerca de 50 mil pessoas que participam, neste momento, da grande passeata de abertura da segunda edição do Fórum Social Mundial (FSM), em Porto Alegre. "O sentimento que nos motiva a estar aqui hoje, defendendo os direitos humanos, é o mesmo que nos mobiliza até hoje motivadas pelo protesto ao desaparecimentos de nossos filhos", disse Olga, batendo caçarolas. Ao lado de Olga, outra mãe da Praça de Maio, também batia caçarola e pregava paz, igualdade e respeito aos direitos humanos. "Infelizmente a situação em nosso país não permitiu que mais mães da Praça de Maio pudessem estar aqui hoje nesta bonita manifestação", lamentou Olga. Segundo os organizadores, mais de 50 mil pessoas, incluindo lideranças de esquerda, representantes de mais de 200 países, centrais sindicais, trabalhadores, aposentados, estudantes, desempregados e outros segmentos, participam dessa grande marcha pelas ruas do centro de Porto Alegre. Os manifestantes gritam palavras de ordem contra o neo-liberalismo, o FMI, a ALCA, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente George Bush e contra tudo aquilo que eles afirmam não compactuar com a filosofia do Fórum Social Mundial (FSM). Os organizadores do Fórum, estão conclamando aos participantes apoio à greve geral programada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), para o dia 21 de março.