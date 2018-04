Passageiros deixarão cruzeiro ancorado no Uruguai após defeito Os passageiros de um luxuoso cruzeiro que partiu do Rio de Janeiro e está parado na costa do balneário uruguaio de Punta del Este devido a uma falha de propulsão serão retirados do navio, disseram autoridades nesta quinta-feira. A medida foi tomada apesar de o barco Costa Romântica, de bandeira italiana e que viajava para Buenos Aires com 1.400 passageiros e 300 tripulantes a bordo, não ter reportado emergência e as pessoas não correrem perigo. Entre os passageiros, 338 são brasileiros. Segundo havia informado a prefeitura de Punta del Este, o navio teve problemas nas máquinas e ancorou diante do balneário. O capitão havia comunicado um problema nos geradores. "Acabam de nos informar que conseguiram recuperar um dos geradores e estão trabalhando no outro. A ideia é que o barco entre na baía de Punta del Este e desembarque os passageiros no porto", disse uma fonte da prefeitura. O navio está a cerca de 11 quilômetros da costa. O cruzeiro foi construído em 1993 e tem capacidade para 1.697 passageiros e 596 tripulantes. (Reportagem de Conrado Hornos e Patricia Avila)