Passageiros com vôo em Cumbica saem de casa mais cedo As notícias de que a chegada do presidente dos EUA, George W. Bush, tumultuaria o trânsito da cidade preocupou quem estava com embarque marcado no aeroporto de Guarulhos na noite desta quinta-feira. Com receito de não conseguir chegar, Lincoln Besinado saiu de sua casa, na região dos Jardins, uma hora mais cedo do que havia planejado. "Saí às 17 horas. Se não fosse o Bush, sairia às 18 horas". Ele enfrentou 1 quilômetro de congestionamento na chegada ao aeroporto. Mais precavido, o comerciante Amadeo Orlando, que viaja para Milão, às 20h30, saiu de casa com duas horas de antecedência e ficou 40 minutos parado nas proximidades do aeroporto. "Poderia ter saída uma hora antes, mas fiquei preocupado com o noticiário". Nos balcões das companhias aéreas, pouco antes do presidente norte-americano desembarcar, havia muito movimento, mas os funcionários informavam que os vôos não estavam atrasados. Na área de desembarque internacional, próximo onde desceria Bush, o movimento era tranqüilo e os vôos estavam chegando no horário previsto.