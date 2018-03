Partidos vão saber de número de indicações a que terão direito nas comissões do Senado

BRASÍLIA - Os líderes dos partidos com representação no Senado serão informados nesta segunda-feira, 7, sobre o número de indicações para a presidência de comissões permanentes a que terão direito, bem como sobre o número de suplentes e titulares em cada colegiado. A distribuição dos cargos será feita pelo critério da proporcionalidade partidária, ou seja, pelo tamanho da representação de cada bancada, informou o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

Segundo o senador, a partir daí, os líderes terão até a semana que vem para apresentar à Mesa Diretora os nomes para a presidência das comissões e os que representarão cada partido nesses colegiados.

Em rápida entrevista, Sarney reafirmou a intenção de promover, ainda neste ano, a reforma política. De acordo com ele, em geral, os parlamentares têm a matéria como prioridade, debatem a reforma, mas não acompanham o andamento do processo. "Eu quero acompanhar diariamente esse assunto", disse Sarney.

Ainda hoje, o presidente do Senado pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para que a Casa delibere também sobre a mudança da data de posse dos governadores e do presidente da República. Os governadores tomariam posse seria no dia 5 de janeiro e o presidente, no dia 10.

Atualmente, a data é 1º de janeiro, para todos eles.

José Sarney espera concluir nesta tarde a coleta do número necessário de assinaturas para a apresentação PEC. Pelo regimento, é necessário o mínimo de 27 dos 81 senadores para que uma proposta de emenda à Constituição comece a tramitar.