Partidos vão apresentar nomes para CPI dos Grampos em PR Os partidos com representação na Assembléia Legislativa do Paraná têm prazo até terça-feira, 7, para indicar os participantes da CPI dos Grampos, que foi instalada no dia 12 de setembro, mas estava com os trabalhos paralisados em razão das eleições. O objetivo é investigar qual o suposto relacionamento que o policial civil Délcio Rasera, preso pela Promotoria de Investigações Criminais (PIC), do Ministério Público Estadual, tinha com o governo do Estado. Rasera foi preso sob acusação de realizar escutas ilegais de telefone. Entre os documentos apreendidos com ele estão cartões de visita, em que se apresentava como assessor do governo. O policial prestava serviços na Casa Civil. Sua prisão, no dia 5 de setembro, foi muito explorada durante a campanha eleitoral. Após a escolha do presidente e relator, que deve acontecer ainda esta semana, os parlamentares têm 120 dias para apresentar as conclusões.