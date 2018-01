Partidos planejam ato de apoio à candidatura de Delgado à presidência da Câmara

BRASÍLIA - Partidos que integram o bloco de apoio ao candidato do PSB à presidência da Câmara dos Deputados, Júlio Delgado (MG), discutem a realização de um ato reiterando apoio ao deputado. Diante das especulações de que Delgado poderia desistir da disputa e de que boa parte dos tucanos deve embarcar na candidatura do peemedebista Eduardo Cunha (RJ), os partidos querem demonstrar que estarão com Delgado pelo menos até o primeiro turno.

O líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy (BA), rechaçou a possibilidade de adesão à candidatura do PMDB em troca de ocupar a primeira vice-presidência da Casa na divisão de cargos. "Vamos continuar juntos (com Delgado). Não vai ser cargo aqui ou acolá que vai fazer a gente mudar", respondeu.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A declaração na manhã desta quinta-feira, 29, do vice-governador de São Paulo e presidente do PSB no Estado, Márcio França, sobre o esperado desembarque do PSDB da candidatura de Delgado causou desconforto na campanha. "Surpresas acontecem e não são inesperadas", afirmou França. Delgado se disse "decepcionado" com a declaração do vice-governador. Também contrariado, Imbassahy disse que nada mudará o compromisso firmado pelo PSDB em dezembro.

Os peemedebistas contam com votos de parte dos tucanos e com a migração do PV, que hoje integra o bloco de apoio de Delgado. Além do PSB, a chapa reúne o PSDB e o PPS, que, juntos, somam 106 deputados.

*