Partidos montam time das 'iscas eleitorais'

A receita para conquistar uma votação recorde é antiga e simples: candidatos sem traquejo político, mas conhecidos nacionalmente. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, os socialistas decidiram lançar o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca para a Câmara.

A expectativa do PSB é que, com Marcelinho Carioca no páreo, as chances de seus aliados se elegeram com menos votos serão maiores. Pelas previsões do partido, o ex-jogador deverá ter em torno de 500 mil votos, levando a reboque os comunistas e deputados do PR.

As chances de o PSB ter uma votação recorde aumentam mais ainda caso Gabriel Chalita, ex-secretário de Educação, desista de disputar o Senado e concorra à Câmara. A estimativa da cúpula socialista é que o partido eleja entre seis e sete deputados, caso Chalita resolva tentar uma cadeira de deputado federal.

No Rio, o PSB aposta no também jogador de futebol Romário. Apesar de apoiar a reeleição de Sérgio Cabral para o governo, o partido não quer se coligar formalmente com o PMDB nas eleições para a Câmara. Com a expectativa de que Romário seja um dos deputados mais votados, o PSB acha que sozinho conseguirá eleger até cinco federais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.