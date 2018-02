Partidos iniciam caça a 'puxadores de votos' para 2012

Após a crise enfrentada no início do ano, quando perdeu 6 dos 13 vereadores da bancada, o PSDB trabalha agora para recuperar o espaço que detinha na Câmara Municipal de São Paulo. Para isso, pretende lançar dois herdeiros de fundadores históricos da legenda. Um deles é o ex-deputado estadual Ricardo Montoro, filho do ex-governador de São Paulo Franco Montoro. O ex-parlamentar, que no início deste ano disse em entrevista estar sentindo um isolamento dentro do partido, confirmou a pretensão de concorrer ao posto. O outro é Mário Covas Neto, o Zuzinha, filho do ex-governador Mário Covas. "Eu estou trabalhando para que isso ocorra. É mais do que uma pretensão, é um objetivo", disse ele.

A socialite Ana Paula Junqueira, que foi candidata a deputada federal pelo PV em 2010, também é cotada pelo PSDB para ingressar na disputa. Ela, que se separou recentemente do empresário sueco Johan Eliasch, afirmou que recebeu um convite do PSDB, mas que ainda analisa a proposta. "Eu ainda não formalizei meu ingresso no PSDB, mas recebi um convite", disse a ex-candidata, que obteve 30 mil votos na disputa do ano passado.

No radar do PSDB, aparece ainda o cantor e humorista Moacyr Franco, que angariou 411 mil votos nas eleições ao Senado Federal, em 2010, quando concorreu pelo PSL. O comando municipal do PSDB reconhece que houve uma conversa sobre a possível candidatura, porém informa que ainda não foi feito nenhum convite oficial. O cantor nega a pretensão de ingressar na legenda e de se lançar a candidato a vereador em 2012. "Eu não quero ir para lugar nenhum, nem para o PSDB nem para lugar nenhum neste momento."

PMDB fortalecido

Com a reestruturação da sigla em São Paulo, após a morte no ano passado do ex-governador Orestes Quércia, o PMDB também busca fortalecer a sua presença na Câmara Municipal de São Paulo. Para a disputa de 2012, a sigla tem apostado na possível candidatura do professor e escritor William Sanches, autor de sucessos de venda, como "Pedagogia do Compromisso" e "Mais Respeito!".

A sigla tem sondado também os nomes de Andréia Quércia, filha do ex-governador Orestes Quércia, e de Ika Fleury, esposa do ex-governador Luiz Antonio Fleury Filho. As eventuais candidaturas, segundo dirigentes do partido, vêm sendo discutidas, mas, de acordo com eles, tanto Andréia como Ika ainda estão reticentes à proposta. "Mas as conversas ainda não se dissiparam e existe, sim, a possibilidade", disse uma liderança do PMDB.

Um outro nome cotado para a corrida eleitoral é o do comentarista esportivo Chico Lang, que já concorreu ao cargo de vereador da capital paulista em 2000, na época pelo PSDB. O convite para entrar na disputa foi feito desta vez pelo comando do PTB, partido a que o jornalista é filiado desde 2001. "Eu fui convidado para sair como candidato em São Paulo", afirmou. "Eu fiquei muito feliz pelo convite, mas por enquanto ainda não decidi", acrescentou o comentarista esportivo que, nas eleições de 2000, recebeu 18 mil votos.

A disputa municipal de 2012 pode contar mais uma vez com a presença do ex-jogador de futebol Claudinei Alexandre Pires, o Dinei, que tem sido sondado pelo comando do PDT. Em 2008, o jogador concorreu ao cargo pela sigla, terminando a disputa com 22 mil votos.