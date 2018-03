Partidos implicados na Lava Jato votam a favor de punição a juízes e membros do MP

BRASÍLIA - Uma das propostas mais polêmicas incluída no pacote anticorrupção, a que cria a possibilidade de punir juízes e integrantes do Ministério Público Federal por abuso de autoridade, foi aprovada por um placar de 313 votos a 132. Apesar de deputados de praticamente todos os partidos da Câmara terem apoiado a medida, PT, PMDB e PP foram as bancadas que mais deram votos para a proposta.

No PT, apenas um dos 55 deputados votou contra a medida - o ex-presidente do Corithians Andres Sanchez (SP), investigado na Operação Lava Jato. No PMDB, 46 dos 56 deputados votaram a favor da medida e, no PP, o placar foi de 34 dos 42.

Os três partidos têm diversos integrantes investigados pela Lava Jato. A força-tarefa que comanda as investigações viu a aprovação da proposta como uma retaliação ao trabalho do grupo e, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 30, ameaçaram renunciar os trabalhos dessa investigação caso a proposta avance no Legislativo e seja sancionada pelo presidente Michel Temer.

No PDT, cujo líder Weverton Rocha (MA) foi o autor da proposta, o apoio também foi em peso. Dos 15 deputados, apenas um votou contra.

No PSDB, por sua vez, a maioria dos deputados votou contra a medida. Foram 32 votos contra e 10 a favor.

Também votaram em peso contra a proposta os parlamentares de legenda com baixa representatividade na Câmara, como PSOL, Rede, PROS e PMB.

Pela proposta, juízes, procuradores e promotores poderão ser processados e condenados a cumprir pena de seis meses a dois anos de reclusão caso fique comprovado que eles cometeram abuso de autoridade.

