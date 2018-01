Partidos farão pacto de governabilidade com FHC O vice-presidente nacional do PPB, deputado Pedro Correa (PE), disse nesta quarta-feira que, no encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso, na terça-feira, os presidentes nacionais das legendas aliadas farão um pacto de governabilidade. Eles dirão ao presidente que, mesmo com o lançamento de duas ou três candidaturas das siglas da base governista para a sucessão presidencial, haverá uma aliança no segundo turno. Eles sugerirão também que, na pauta do primeiro semestre deste ano, sejam incluídos alguns itens prioritários, como a fidelidade partidária e o fim da cumulatividade das contribuições sociais.