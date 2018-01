Partidos entram com ação contra Bolsonaro por fala sobre estupro

Brasília - O presidente do PT, Rui Falcão, afirmou na noite dessa quarta-feira, 10, que foi aberta uma ação conjunta contra o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. O requerimento pede a cassação do deputado, que no plenário da Casa afirmou que só não "estupraria" a colega Maria do Rosário (PT-RS) porque ela "não merecia".

Subscreveram o requerimento o PT, o PSOL, o PC do B e o PSB. De acordo com Falcão, uma ação judicial será avaliada, mas o diagnóstico é que traria resultado demorado, já que o deputado conta com a prerrogativa de imunidade parlamentar. "Primeiro a gente quer atacar o principal ponto, que é a quebra de decoro", disse.

A fala do parlamentar causou reações no Congresso e no Planalto. As ministras Eleonora Menicucci (Política para Mulheres) e Ideli Salvatti (Direitos Humanos) repudiaram, em nota conjunta, o discurso de Bolsonaro. "É inaceitável que um deputado utilize seu posto para liderar um discurso de ódio a um crime que atinge, humilha e reduz as mulheres", disse Eleonora Menicucci, que leu nota durante a premiação do 20º Prêmio Direitos Humanos.