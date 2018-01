Partidos de esquerda estão 'velhos', afirma Lula O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite desta sexta-feira que um partido que chega ao poder não pode cometer o erro de perder sua relação com o povo. A explícita autocrítica do PT, repetida por Lula desde que eclodiram as manifestações de junho, foi feita em discurso no 19º Encontro do Foro de São Paulo. O petista afirmou também que os partidos de esquerda da América Latina ainda fazem política "da forma antiga".