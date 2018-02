Partidos avaliam participação de candidatos no 1º bloco o candidato à vice-presidência na chapa de Aécio Neves (PSDB), Aloysio Nunes, avaliou que Aécio conseguiu se sair melhor no primeiro bloco do debate presidencial, falando com firmeza e sem olhar muito para anotações. "Aécio foi mais objetivo, mais claro na resposta", disse Aloysio Nunes ao Broadcast Político. Com ajuda do governador paulista, Geraldo Alckmin, que senta atrás dele na plateia, Nunes criticou a operação citada por Dilma no bloco em que os candidatos responderam sobre segurança pública. "A Dilma com essa Operação Sentinela que ninguém sabe o que é...", comentou.