Partidos aliados também ficam contra urgência do pré-sal Outros partidos da base aliada do governo, como PT, PR e PTB, juntaram-se ao PMDB e aos partidos da oposição para defender que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retire o regime de urgência dos quatro projetos que regulamentam a exploração do petróleo na camada pré-sal. A posição dos partidos foi manifestada na reunião do colégio de líderes com o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP).