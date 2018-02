Partidos acertam datas para fazer convenções

O PMDB e o PSDB marcaram suas convenções nacionais em Brasília para o dia 12, sábado. Na próxima semana, as direções nacionais dos dois partidos devem se reunir com suas assessorias para discutir detalhes como local e número de convidados para o encontro. A convenção nacional do PDT também será dia 12, só que em São Paulo, Estado no qual o partido tem pequena expressão, ao contrário do Rio e do Rio Grande do Sul. O local ainda não foi definido, e também deverá ser escolhido na próxima semana.

Já o PT marcou sua convenção nacional para o dia 13, domingo, em Brasília. Na mesma data, o rival PSDB vai realizar seu encontro estadual em São Paulo, principal colégio eleitoral do País. A convenção paulista do PT está marcada para o dia 26 de junho. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da pré-candidata Dilma Rousseff espera reunir pelo menos 6 mil delegados de todos os Estados no encontro nacional e o PSDB, de José Serra, deve contar com a participação de 4 mil delegados na convenção. Os detalhes serão discutidos durante esta semana pelas comissões executivas das duas legendas.

O PSOL resolveu destoar dos outros partidos. Sua convenção nacional está prevista para o dia 30 de junho - último dia de prazo segundo a legislação eleitoral - na Assembleia Legislativa de São Paulo. O encontro estadual será dia 12, mas o local ainda não foi definido. O PSB fará, na próxima sexta-feira, dia 21, uma reunião dos seus diretórios estaduais para marcar a data e o local da convenção nacional e de suas equivalentes estaduais. O comitê nacional do PCdoB, por sua vez, se encontrará no próximo sábado para deliberar sobre o mesmo assunto. O DEM também não marcou ainda a data da convenção, mas provavelmente será no dia 13. A definição deve sair na próxima semana. O PPS e o PTB devem marcar a data nos próximos dias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.