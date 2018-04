Partido entra no ar na hora do futebol O Tribunal Superior Eleitoral negou pedido da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão para que o horário da propaganda partidária, exibida em rede nacional de rádio e TV, fosse alterado no Rio Grande do Sul. A Abert pediu a mudança porque a propaganda do PDT, na quinta-feira, foi ao ar às 20 horas - nos 15 minutos finais de Grêmio e Juventude pelo Campeonato Gaúcho.