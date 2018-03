Partido dos Trabalhadores lamenta morte de Antonio Neiva

"Lamentamos muito o falecimento de mais um guerreiro da luta dos trabalhadores, de um líder encantador e incansável, mas ficamos felizes com seu legado e com as sementes que ele plantou", diz o PT, na nota.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1949, Neiva, como era chamado, mudou-se ainda na infância para São Luis, no Maranhão, e iniciou sua militância no movimento estudantil de resistência à ditadura, em 1968, na Universidade de Brasília (UnB). Foi preso durante a ditadura e depois voltou para o Rio de Janeiro, quando ingressou na Faculdade de Economia da UFRJ e concluiu a graduação e o mestrado.

Neiva participou da fundação do PT do Rio de Janeiro e da construção da Força Socialista. Esteve presente em direções municipal e estadual do PT-RJ, coordenando campanhas como a de Lindeberg Farias para deputado federal e senador e a de governador de Vladimir Palmeira.